وفاة الفنان أنطوان كرباج أحد أعمدة الفن اللبناني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 11:52 مساءً - غيّب الموت الفنان اللبناني أنطوان كرباج عن عمر يناهز 90 عاماً بعد معاناة من أمراض الشيخوخة والألزهايمر. ويعد الفنان الراحل من أحد عمالقة الفن اللبناني بسبب أدائه الاستثنائي بكل الأدوار التي قدمها على مدار مشواره الفني. وقد رحل تاركاً إرثاً فنياً زاخراً بالأعمال المهمة. الفنان أنطوان كرباج متزوج من الشاعرة والصحافية والرسامة الراحلة لور غريب في العام 1966. ولديهما ثلاثة أولاد: وليد، رولا، ومازن.

أنطوان كرباج مسيرة حافلة بالإنجازات الفنية

الممثل القدير أنطوان كرباج من مواليد العام 1935 من قرية زبوغة، قضاء المتن. قدم أنطوان كرباج مسيرة حافلة بالإنجازات الفنية المميزة التي خلّدت اسمه كواحد من أبرز الأعمدة الفنية اللبنانية. فكان النجاح مرادفاً وحليفاً لأي عمل قدمه سواء في التلفزيون أو السينما أو المسرح حتى بات اسمه قامة فنية لافتة تحظى بإجماع على حبه والإعجاب بكل الأدوار التي قدمها والتي تميزت بتنوعها وعمقها حتى أصبح مدرسة في التمثيل. فكان كل دور يؤديه بعمق، يترك بصمة راسخة لدى المتلقي. وقد توّج خلال مسيرته الفنية الثرية بالأعمال الناجحة أحد عمالقة الفن اللبناني والعربي.

انطلق أنطوان كرباج في مسيرته الفنية مطلع ستينيات القرن الماضي عندما انضم لمعهد المسرح الحديث الخاص بلجنة مهرجانات بعلبك الدولية. كذلك كانت لديه مساهمة بارزة في تأسيس فرقة المسرح الحديث التي سجلت حضوراً بارزاً في المجال المسرحي في لبنان والعالم العربي وكان أيضاً عضواً بها.

أدوار لا تنسى لأنطوان كرباج في الدراما

لم يشارك أنطوان كرباج في عمل إلا وبقي الدور الذي جسده ماثلاً في أذهان متابعيه. فمن دور جان فالجان في مسلسل "البؤساء" لفيكتور هوغو والذي تم بثه في العام 1974، والذي رسخه كأحد أبرز الممثلين اللبنانيين القديرين بأدائه الرائع للدور والذي خطف من خلاله إعجاب المشاهدين، إلى دور المفتش في مسلسل "لمن تغني الطيور" في العام 1976 مع الفنانة الراحلة نهى الخطيب سعادة، ودوره أيضاً في مسلسل "ديالا" في العام نفسه مع الفنانة الراحلة هند أبي اللمع ، إلى دوره البارز بربر آغا في مسلسل "بربر آغا" في العام 1979 والذي حقق معه نجاحاً ساحقاً حتى أصبح يناديه الكثيرون بربر آغا لشدة التصاق الشخصية به. وكان له حضور بارز بدوره في مسلسل" أوراق الزمن المر" في العام 1996 مع الفنانة القديرة منى واصف والفنانة جوليا بطرس والفنان عمار شلق. وشارك أيضاً في مسلسل "عشتار" في العام 2004 مع الفنانين أمل عرفة وعبد المنعم عمايري. بالاضافة لمشاركته في العديد من المسلسلات الأخرى.

أنطوان كرباج بدوره الشهير بربر آغا في مسلسل بربر آغا- الصورة أرشيفية

أفلام سينمائية شارك بها أنطوان كرباج

أما في المجال السينمائي فقد لعب أنطوان كرباج دور البطولة في فيلم "سفر برلك" للرحابنة عام 1967 وأيضاً في فيلم "نساء في خطر" مع الفنانة إيمان في العام 1982وأيضاً برز بدور البطولة في فيلم "الصفقة" مع الفنانة رولا حمادة في العام 1984 وبدور البطولة في فيلم "امرأة في بيت عملاق" في العام 1985.

أنطوان كرباج في المسرح

وفي المسرح، ترك أنطوان كرباج بصمة خاصة لا تعوض حيث شارك في العديد من المسرحيات ومنها تقديمه دور يوسف بك كرم في مسرحية يوسف بك كرم، للكاتب أنطوان غندور في العام 1994، وقدم دور ماكبث في مسرحية لشكسبير، في مهرجان جبيل الأول في العام 1962، ودور أورست في مسرحية "الذباب" لسارتر في مهرجان جبيل الثاني في العام 1962، ودور أوديب في مسرحية "أوديب ملكاً"، ودور الملك في مسرحية "هاملت" لشكسبير، في مهرجانات بعلبك الدولية، بالاضافة للعديد من المسرحيات الأخرى العالمية المعرّبة.

أنطوان كرباج والمسرح الرحباني

وسجل أنطوان كرباج نجاحاً بارزاً في المسرح الرحباني لاسيما بدور المهرب في مسرحية "يعيش يعيش" في بيروت في العام 1970 ودور الوالي في مسرحية "صح النوم" في بيروت ومعرض دمشق الدولي في العام 1971 ودور فاتِك المتسلط في مسرحية "جبال الصوان" في مهرجانات بعلبك الدولية ومعرض دمشق الدولي في العام 1972، ودور الملك غيبون في مسرحية "ناطورة المفاتيح" في مهرجانات بعلبك الدولية ومعرض دمشق الدولي في العام 1972، ودور الحرامي في مسرحية "المحطة" في بيروت في العام 1974، ودور القائد الروماني في مسرحية بترا، في عمان ودمشق وبيروت في العام 1977، ودور اليوزباشي عساف في مسرحية "صيف 840" في كازينو لبنان 1987. هذا بالاضافة للعديد من الأدوار المسرحية الأخرى التي سجلت اسمه كأحد المسرحيين اللبنانيين البارزين.

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