شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية.. طارق فى علاقة غير مشروعة مع نهال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، علاقة غير مشروعة بين النجم أحمد السعدني "طارق" ونهال والتي اتضح أنها حامل في طفل، وسرعان ما قامت بالاتصال به لإبلاغه وسط حالة من الذهول، حيث يتزامن يوم عيد ميلاد طفله "يوسف".

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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