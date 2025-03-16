شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 1 من مسلسل لام شمسية.. تصرفات مريبة وغير مبررة من الطفل يوسف نتيجة ضغوطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، عددا من المشاهد المختلفة للطفل يوسف والتي يتصرف فيها بشكل مريب وبتصرفات غير مبررة نتيجة ضغوطات قد تعرض لها سابقاً لم يتم الكشف عنها حتى الآن، ويتزامن مع عيد ميلاده انفعاله على والدته النجمة أمينة خليل "روبي".

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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الحلقة الاولي من لام شمسية