المسرح المكشوف بالأوبرا كامل العدد فى انتظار الشيخ ياسين التهامى

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القاهرة - سامية سيد - يستعد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية لاستقبال حفل عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وضمن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام. ويتضمن البرنامج مختارات من المدائح والابتهالات الدينية التى نجح التهامى من خلالها فى تحقيق شهرة واسعة وقاعدة جماهيرية كبيرة. تجدر الإشارة إلى أن برنامج الفعاليات الرمضانية لدار الأوبرا المصرية يشمل مجموعة من العروض الفنية المتنوعة التي تجمع بين الإبداعات المصرية والدولية وتقام على مسارحها المختلفة.

المسرح المكشوف بالاوبرا

الشيخ ياسين التهامي فى الحفل

المسرح المكشوف بالاوبرا كامل العدد في انتظار الشيخ ياسين التهامي

الشيخ ياسين التهامي

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