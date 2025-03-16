شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يتعرض لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

تعرض المطرب الشعبي أحمد شيبة لوعكة صحية، ونشرت صفحة المطرب بموقع فيس بوك صورة له داخل أحد المستشفيات وهو يتلقى العلاج.

وعلم ”الخليج 365”، أن المطرب أحمد شيبة تم نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة سموحة لإجراء بعض الفحوصات الطبية، بعد تعرضه لحالة من الإرهاق اليوم الأحد، وعقب إنهاء الإجراءات والفحوصات الطبية سوف يغادر المستشفى.

يذكر أن المطرب أحمد شيبة تعاون مع الشاعر رضا المصرى، في رباعيتين وتتر لمسلسل "فهد البطل"، بطولة النجم أحمد العوضى، في موسم رمضان الحالي ورباعيات من ألحان خالد سلطان، وتوزيع الموسيقى نوار البحيرى، لتسجل الأغنية التعاون الثاني على التوالى بين أحمد شيبة وأحمد العوضى، بعدما غنى شيبة تتر مسلسل "حق عرب" فى رمضان الماضى.



