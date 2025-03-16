شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل عايشة الدور الحلقة 1.. دنيا سمير غانم تحاول التأقلم فى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمصت عايشة "دنيا سمير غانم" خلال أحداث الحلقة الأولى، من مسلسل عايشة الدور، والذى يُعرض على قناة ON، شخصية فاطيما بنت شقيقتها، ودخلت الجامعة وتعرفت على الطالب أيمن "أحمد عصام السيد" وحكت له قصتها واتفق أنه يساعدها حتى لا يكشفها أحد، وحكى لها عن كل طالب فى الجامعة، لتنصدم فى الجيل الجديد وجيل genz.

مسلسل عايشة الدور الحلقة الأولى تعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة 2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساء والإعادة 3 صباحا و9 صباحا و3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور



تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور



مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل، و أحمد عصام السيد ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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