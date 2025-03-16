شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16.. فارس يعود للشركة وفرح تستعيد مكانها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالأحد، 16 مارس 2025 09:59 م
شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة، اجتماع عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) مع زوجته إجلال (أنوشكا) وابنه يوسف (خالد سليم)، للحديث عن قصة اكتشاف يوسف (خالد سليم) خيانة زوجته رقية (نيكول سابا)، حيث يرى عبد العزيز أن الموضوع حساس ولن يلوم يوسف على فعله مع رقية وتسبب في تركها الفيلا، ولكن إجلال ترى التريث في الأمر والتأكد من الأمر.
يحضر فارس ويدخل اجتماع العائلة، حيث طلب منه والده عودته إلى مكتبه في الشرف، ولكن يرفض يوسف العودة إلا بشروط، ويخبر والده على انفراد بأنه في حالة عودته الى الشركة يريد العمل يحربة بأن يقوم بكل ما يراه من وجهة نظره صحيح ورفض كل ما هو خطأ، ويوافق عبد العزيز بشرط عدم الإضرار بالعائلة، ويطلب فارس أيضا إعادة فرح (بسنت شوقى) مديرة لمكتبه وهذا هو شرطه الأساسى ليرضخ عبد العزيز وتعود فرح إلى الشركة.مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16
عندما يذهب إلى الفيلا تبلغ اجلال الخدم باخباره أن عبد العزيز نائم، كما أن منصور (حمدى هيكل) الذى يعهمل في الفيلا تركه ولم يوصله مرة أخرى الى الاستراحة ليكون رؤوف في موقف صادم ويحزن من هذا التصرف.
مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيبيعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.
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