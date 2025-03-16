شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16.. فارس يعود للشركة وفرح تستعيد مكانها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب للنجمة، اجتماع عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) مع زوجته إجلال (أنوشكا) وابنه يوسف (خالد سليم)، للحديث عن قصة اكتشاف يوسف (خالد سليم) خيانة زوجته رقية (نيكول سابا)، حيث يرى عبد العزيز أن الموضوع حساس ولن يلوم يوسف على فعله مع رقية وتسبب في تركها الفيلا، ولكن إجلال ترى التريث في الأمر والتأكد من الأمر.

يحضر فارس ويدخل اجتماع العائلة، حيث طلب منه والده عودته إلى مكتبه في الشرف، ولكن يرفض يوسف العودة إلا بشروط، ويخبر والده على انفراد بأنه في حالة عودته الى الشركة يريد العمل يحربة بأن يقوم بكل ما يراه من وجهة نظره صحيح ورفض كل ما هو خطأ، ويوافق عبد العزيز بشرط عدم الإضرار بالعائلة، ويطلب فارس أيضا إعادة فرح (بسنت شوقى) مديرة لمكتبه وهذا هو شرطه الأساسى ليرضخ عبد العزيز وتعود فرح إلى الشركة.

وخلال الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، تواجد المستشار رؤوف وهبة (رشوان توفيق) وابنته حنان سليمان عند ليل في الاستراحة، ويعتقد رؤوف أن تواجد ليل في الاستراحه بناء على رغبتها وأنها التي طلبت ذلك، بيصر على مقابلة عبد العزيز على تنفيذ طلبات ليل وتوفير لها جميع سبل الراحة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

عندما يذهب إلى الفيلا تبلغ اجلال الخدم باخباره أن عبد العزيز نائم، كما أن منصور (حمدى هيكل) الذى يعهمل في الفيلا تركه ولم يوصله مرة أخرى الى الاستراحة ليكون رؤوف في موقف صادم ويحزن من هذا التصرف.