شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة الأولى.. محمد شاهين زوج يسرا اللوزى والسعدنى زوج أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية، للمخرج كريم الشناوي، وبطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، مشهدا جمع بين النجم محمد شاهين "وسام" وزوجته النجمة يسرا اللوزي "روبي"، وطبيعة العلاقة بينهما والتي شهدت الكثير من الريبة والحيطة، حيث تعيش الأخيرة في حالة تبدو قريبة من الاكتئاب ويحاول شاهين بمساعدته للخروج منها، حيث تنام غالبية اليوم.

وانتقلت الأحداث إلى منزل السعدني وأمينة خليل "نيللي"، حيث جمع مشهد بين أحمد السعدني "طارق" وابنه الطفل يوسف، حيث تبحث الثانية عن طفل جديد ويرفض "طارق" الخلفة الجديدة.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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السعدني وخليل



يسرا اللوزي ومحمد شاهين