شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لام شمسية الحلقة 1.. ترقية أمينة خليل فى المدرسة وشاهين دكتور بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية، للمخرج كريم الشناوي، وبطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، مشاهد سردية لخطوط الشخصيات الخاصة بالمسلسل، حيث مكتب عمل أمينة خليل، في المدرسة ونقلها للمكتب الجديد بعد ترقيتها، وتسليط الضوء على شخصية الطفل "يوسف".

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مشهد جمع بين الطفل يوسف ووالدته أمينة خليل، حيث حكى الطفل النشيد الخاص بـ"لام شمسية ولام قمرية" واستعداده لتحضيرات الحفل المرتقب في المدرسة، ومشهد لطبيعة عمل النجم محمد شاهين في أحد الدروس التي يلقيها على الطلاب، حيث يعمل دكتور بالجامعة.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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الحلقة الأولي