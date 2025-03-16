شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة الـ16.. أحمد فؤاد سليم يقرر كتابة القصر باسم ميدو عادل والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة 16 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث انصرف ياسين "ميدو عادل" بصحبة شنب الغفر، إلى المندرة، لينتظر قدوم حكيم وهو في حالة انهيار، وجلس نوح "أحمد فؤاد سليم" بصحبة أبنائه الثلاثة، وجد ياسين، وأبلغهم أن القصر سيكتب باسم ياسين؛ لأنه حرم من حنان الأب طيلة حياته، كما قرر أن يورث ياسين نصيبين، فاعترض أبناؤه واتهموه بالجنون، وانصرفوا عنه.

في حضور عمه نوح "أحمد فؤاد سليم" وأولاده الثلاثة سليم وبحر وبرنسة، قام حكيم باشا "مصطفى شعبان" بالكشف لياسين "ميدو عادل" من هو أبوه الحقيقي، وذلك خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل حكيم باشا، حيث أبلغه أن عمه نوح هو أبوه، وأنه سيورث مع إخوته في الأملاك، مما أدى لصدمة ياسين وانهياره.

كشفت الحلقة الـ16 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث وصل ياسين "ميدو عادل" للقصر، وكان قد اعتاد أن يدخل إلى المندرة، ولكن قام حكيم بإبلاغ رجاله أن يدخل ياسين إلى القصر نفسه، وعند دخوله القصر لأول مرة انبهر ياسين وظل ينظر لكل جزء فيه بإعجاب، وقال لحكيم أنه لم يتخيل أن القصر بهذا الجمال.

شهدت الحلقة 16 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، ذهاب جلالة "سلوى خطاب" لابنها الدكتور خاطر "محمد العمروسي"، في عيادته، وطلبت منه أن يحذر حكيم ابن أخيها من أولاد عمه، لأنهم يتفقون عليه ويريدون أذاه، وكشفت جلاله لابنها عن مخاوفها، وأنها لا تعلم هل هي تخشي من الحرب التي ستقام في البلد، أم أنها تخشى بالفعل على حكيم التي ربته وهو صغير، كما طلبت من ابنها أن يتزوج ويترك برنسة.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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مسلسل حكيم باشا