شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 16.. انهيار ميدو عادل بعدما علم أن أحمد فؤاد سليم أبوه والان مع تفاصيل الخبر

في حضور عمه نوح "أحمد فؤاد سليم" وأولاده الثلاثة سليم وبحر وبرنسة، قام حكيم باشا "مصطفى شعبان" بالكشف لياسين "ميدو عادل" من هو أبوه الحقيقي، وذلك خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل حكيم باشا، حيث أبلغه أن عمه نوح هو أبوه، وأنه سيورث مع إخوته في الأملاك، مما أدى لصدمة ياسين وانهياره.

كشفت الحلقة الـ16 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث وصل ياسين "ميدو عادل" للقصر، وكان قد اعتاد أن يدخل إلى المندرة، ولكن قام حكيم بإبلاغ رجاله أن يدخل ياسين إلى القصر نفسه، وعند دخوله القصر لأول مرة انبهر ياسين وظل ينظر لكل جزء فيه بإعجاب، وقال لحكيم أنه لم يتخيل أن القصر بهذا الجمال.

شهدت الحلقة 16 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، ذهاب جلالة "سلوى خطاب" لابنها الدكتور خاطر "محمد العمروسي"، في عيادته، وطلبت منه أن يحذر حكيم ابن أخيها من أولاد عمه، لأنهم يتفقون عليه ويريدون أذاه، وكشفت جلاله لابنها عن مخاوفها، وأنها لا تعلم هل هي تخشي من الحرب التي ستقام في البلد، أم أنها تخشى بالفعل على حكيم التي ربته وهو صغير، كما طلبت من ابنها أن يتزوج ويترك برنسة.

وكانت قد بدأت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بدخول حكيم " مصطفى شعبان" على أولاد عمه، وهم يقومون بالاتفاق على توزيع الورث، وسأل حكيم من قام بفتح المكتب دون إذنه، فقال له سليم "منذر رياحنة" أنه هو من قام بفتح المكتب حتى يقوم بالإشراف على العمل، وقام حكيم بالاتصال بياسين "ميدو عادل" وطلب منه أن يأتي للبلد ومعه أوراق الأملاك كلها.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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