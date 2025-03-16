والدة آسر ياسين تفاجئه بعد نجاح قلبي ومفتاحه .. هذا ما فعلته!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 10:21 مساءً - في مفاجأة غير متوقعة؛ احتفلت والدة آسر ياسين بالنجاح الكبير الذي حققه بعد عرض مسلسله الرمضاني "قلبي ومفتاحه"، والذي عُرض في الجزء الأول من شهر رمضان الفضيل.
وعلق آسر ياسين على الفيديو قائلاً: " أحلى تهنئة من والدتي الحبيبة مع صديقاتها العزاز الجمال احتفالاً بمسلسل قلبي ومفتاحه".
وقد انهالت عليه تعليقات من نجوم الفن، فكتب الفنان دياب: "يا رب دايماً ناجح ومبسوط"، بينما علق الفنان أحمد خالد صالح: "سعادة"، وكتبت مي كساب: "ستات مصر يا حلاوتهم مفيش منهم"، وعلق شيكو قائلاً : "بهجة"، وغيرها العديد من التعليقات.
يمكنكم متابعة قلبي ومفتاحه.. النجاح في عرض وجوه عديدة للرومانسية من خلال الواقعية
ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.
ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.
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والدة آسر ياسين تفاجئه بعد نجاح قلبي ومفتاحهشارك الفنان آسر ياسين من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو احتفلت من خلاله والدته بنجاح مسلسله "قلبي ومفتاحه"، وظهرت والدته برفقة مجموعة من السيدات وهن يقفن أسفل منزله ويغنين أغنية "قلبي ومفتاحه".
وعلق آسر ياسين على الفيديو قائلاً: " أحلى تهنئة من والدتي الحبيبة مع صديقاتها العزاز الجمال احتفالاً بمسلسل قلبي ومفتاحه".
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A post shared by Asser Yassin ♣️ (@asser_yassin)
وقد انهالت عليه تعليقات من نجوم الفن، فكتب الفنان دياب: "يا رب دايماً ناجح ومبسوط"، بينما علق الفنان أحمد خالد صالح: "سعادة"، وكتبت مي كساب: "ستات مصر يا حلاوتهم مفيش منهم"، وعلق شيكو قائلاً : "بهجة"، وغيرها العديد من التعليقات.
يمكنكم متابعة قلبي ومفتاحه.. النجاح في عرض وجوه عديدة للرومانسية من خلال الواقعية
تفاصيل مسلسل "قلبي ومفتاحه"يُذكر أن مسلسل "قلبي ومفتاحه" تدور أحداثه في إطار درامي خلال 15 حلقة حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير، وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق في أحد تطبيقات النقل الخاص وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، من دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.
ويجسد الفنان آسر ياسين خلال أحداث المسلسل شخصية سائق بعد فقدانه عمله في قطاع الأدوات الطبية بسبب تداعيات جائحة كورونا، وخلال الأحداث، تفاجئه مي عز الدين بطلب غير متوقع للزواج، ما يجذب انتباهه، لتبدأ سلسلة من التطورات المثيرة.
ويُشارك ببطولة المسلسل آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، دياب، ميس حمدان، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم سمير، عايدة رياض، ويأتي المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».