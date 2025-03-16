هدى الإتربي توجه نصيحة للفتيات من وحي شخصية دينا في العتاولة 2.. تعرفوا إليها

هدى الإتربي تنصح الفتيات

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 10:21 مساءً - حرصت الفنانةعلى توجيه نصيحة للفتيات، وذلك بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من خلال شخصية "دينا" التي تجسدها في مسلسلها الرمضاني "العتاولة 2".وجهت هدى الإتربي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، نصيحة للفتيات، مستعينة بمشهد من مسلسلها "العتاولة 2"؛ وذلك بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني، حيث قالت: "الفترة الأخيرة زادت أوي قضايا الاستغلال و الابتزاز الإلكتروني للفتيات وشوفنا بنات كتير اتضحك عليهم بسبب ده وبسبب قلة وعي منهم".وأكملت: "دينا وقعت في نفس المشكلة مع طلبة وهنشوف ده هيوقعها في مشاكل أد إيه رغم مكاسب البدايات طبعاً.. علشان كده أنا حريصة أوصل رسالة لكل بنت بتابعني: متخليش حد يضحك عليكي أو يستغل جمالك بحجة الشهرة أو الثراء السريع أو التريند".

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مسلسل "العتاولة2"