هدى الإتربي توجه نصيحة للفتيات من وحي شخصية دينا في العتاولة 2.. تعرفوا إليها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 10:21 مساءً - حرصت الفنانة هدى الإتربي على توجيه نصيحة للفتيات، وذلك بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من خلال شخصية "دينا" التي تجسدها في مسلسلها الرمضاني "العتاولة 2".
وأكملت هدى الإتربي: "دينا وقعت في نفس المشكلة مع طلبة وهنشوف ده هيوقعها في مشاكل أد إيه رغم مكاسب البدايات طبعاً.. علشان كده أنا حريصة أوصل رسالة لكل بنت بتابعني: متخليش حد يضحك عليكي أو يستغل جمالك بحجة الشهرة أو الثراء السريع أو التريند".
ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ولعل أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسِّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمد السقا وطارق لطفي ويستشيرانها في العديد من الأمور. وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسِّد شخصية زوجة خضر "طارق لطفي" حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.
ومن النجوم الذين تمت إضافتهم على مسلسل "العتاولة 2" الفنانة نسرين أمين التي تلعب شخصية عدولة، وهي عدو قديم لنصار وخضر، وتعود للظهور مجدداً في حياتهما. هذا بالإضافة إلى الفنانة مي القاضي التي انضمت إلى أحداث الجزء الثاني؛ لتجسيد شخصية فنانة استعراضية تُدعى شوق يدخل معها خضر في علاقة، فيما تشارك الفنانة جومانا مراد بوصفها ضيفة شرف. من الفنانين الجدد على الأحداث: أمير صلاح الدين، لمى كتكت، أميرة الشريف، مدحت تيخة وأيضاً راندا عبد السلام.
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هدى الإتربي تنصح الفتياتوجهت هدى الإتربي من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، نصيحة للفتيات، مستعينة بمشهد من مسلسلها "العتاولة 2"؛ وذلك بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني، حيث قالت: "الفترة الأخيرة زادت أوي قضايا الاستغلال و الابتزاز الإلكتروني للفتيات وشوفنا بنات كتير اتضحك عليهم بسبب ده وبسبب قلة وعي منهم".
وأكملت هدى الإتربي: "دينا وقعت في نفس المشكلة مع طلبة وهنشوف ده هيوقعها في مشاكل أد إيه رغم مكاسب البدايات طبعاً.. علشان كده أنا حريصة أوصل رسالة لكل بنت بتابعني: متخليش حد يضحك عليكي أو يستغل جمالك بحجة الشهرة أو الثراء السريع أو التريند".
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A post shared by هدى الإتربي-Hoda Eletreby (@hodaeletreby)
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مسلسل "العتاولة2""العتاولة 2" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" مشاركة عدد من النجوم الجدد الذين التحقوا بأسرة العمل، ولعل أبرزهم: الفنانة فيفي عبده التي تجسِّد شخصية "شديدة"، وهي سيدة أعمال ثرية، وتربطها علاقة صداقة بـ أحمد السقا وطارق لطفي ويستشيرانها في العديد من الأمور. وأيضاً الفنانة ثراء جبيل التي تجسِّد شخصية زوجة خضر "طارق لطفي" حيث تبدأ أحداث الجزء الثاني وهما متزوجان.
ومن النجوم الذين تمت إضافتهم على مسلسل "العتاولة 2" الفنانة نسرين أمين التي تلعب شخصية عدولة، وهي عدو قديم لنصار وخضر، وتعود للظهور مجدداً في حياتهما. هذا بالإضافة إلى الفنانة مي القاضي التي انضمت إلى أحداث الجزء الثاني؛ لتجسيد شخصية فنانة استعراضية تُدعى شوق يدخل معها خضر في علاقة، فيما تشارك الفنانة جومانا مراد بوصفها ضيفة شرف. من الفنانين الجدد على الأحداث: أمير صلاح الدين، لمى كتكت، أميرة الشريف، مدحت تيخة وأيضاً راندا عبد السلام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».