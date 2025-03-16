شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 16.. مصطفى شعبان يطلب من ميدو عادل إحضار أوراق الأملاك والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بدخول حكيم "مصطفى شعبان" على أولاد عمه، وهم يقوموا بالإتفاق على توزيع الورث، وسأل حكيم من قام بفتح المكتب دون إذنه، فقال له سليم "منذر رياحنة" أنه هو من قام بفتح المكتب حتى يقوم بالإشراف على العمل، وقام حكيم بالاتصال بياسين "ميدو عادل" وطلب منه أن يأتي للبلد ومعه أوراق الأملاك كلها.

شهدت الحلقة 15 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، أحداث عديدة، حيث دارت محادثة بين ياسين" ميدو عادل" وغراب" أحمد فهيم" توضح انه كان هناك اتفاق مسبق بينهم بأن ياسين يقوم بإخراج حكيم من قضية الأموال العامة، وأنه سيحضر له قضية جديدة لن يستطيع الخروج منها أبداً، وطلب من غراب أنه بمجرد أن ينفذ خطته يقوم بإحضار تذاكر سفر له ولخطيبته، مع نصيبه من العملية.

كشف حكيم باشا" مصطفى شعبان" استماع اولاد عمه لحديثه مع عمه نوح" أحمد فؤاد سليم"، وذلك خلال أحداث الحلقة 15 من مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، فقرر أن يفجر لهم المفاجأة بعدما علموا أن سوف يوزع عليهم الورث ولن يأخذ نصيبه، فقالوا إن بذلك سوف يتم توزيع الورث على ثلاثة ، فقال لهم إن الورث سيوزع على أربعة، هم وياسين" ميدو عادل" شقيقهم من أبوهم، وسال سليم والده عن صحة هذا الحديث فأكده له.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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