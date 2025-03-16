شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16.. رشوان توفيق يتعرض لموقف محرج والسبب أنوشكا والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحداث الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث اتصل عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) بابنه فارس (كريم فهمى) ليطلب لقاءه والحديث معه حول قصة استقالته من الشركة، في الوقت الذى يتواجد فيه فارس في الجونة بصحبة كاريمان العسكرى (إنجى كيوان)، ويتصل فارس بـ ليل (ياسمين عبد العزيز) ويطمئن عليها ويخبرها بمكالمة والده، ويؤكد لها أنه لن يعود إلا بشروطه.

المشهد ينتقبل إلى فيلا أبو العزم، حيث يتواجد المستشار رؤوف وهبة (رشوان توفيق) وابنته حنان سليمان عند ليل في الاستراحة، ويعتقد رؤوف أن تواجد ليل في الاستراحه بناء على رغبتها وأنها التي طلبت ذلك، بيصر على مقابلة عبد العزيز على تنفيذ طلبات ليل وتوفير لها جميع سبل الراحة، وعندما يذهب إلى الفيلا تبلغ اجلال الخدم باخباره أن عبد العزيز نائم، كما أن منصور (حمدى هيكل) الذى يعهمل في الفيلا تركه ولم يوصله مرة أخرى الى الاستراحة ليكون رؤوف في موقف صادم ويحزن من هذا التصرف.

استكملت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث واجه يوسف (خالد سليم) زوجته رقية (نيكول سابا) بذهابها إلى روما دون إخباره بذلك، لترد عليه بأنها ذهبت إلى هناك لأسباب شخصية وظروف لا تستيطع الكشف عنها لأى حد، وتنفعل رقية على التجسس عليها وتخبره بترك الفيلا والعودة إلى منزلها مرة أخرى.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

يخبر يوسف والدته إجلال (أنوشكا) بما دار بينه وبين زوجته رقية ومغادرتها الفيلا، لتنفعل إجلال وتعاتب يوسف على التسرع وسؤال رقية عن ذهابها إلى روما، وترى أن يوسف وتر الأجواء مع رقية على تفاهات لأنها لا ترى سوى مصلحة العائلة في البيزنس مع رقية وإصرارها على أن تظل العائلة كبيرة طوال الوقت دون مبالاة بخيانة رقية لابنها، وتطلب منه الصبر والتأنى حتى تجد الوقت المناسب الذى تستطيع معاتبها.