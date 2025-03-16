شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 1.. عائشة بن أحمد منتجة سينمائية وتلجأ لـ أحمد مكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل الغاوي، بشخصية منتجة سينمائية "بروديوسر" لأحد الأعمال الشعبية؛ وخلال التصوير تلتقي مع الفنان أحمد مكي "الغاوي"، وترفض أن تعطيه أجره في العمل.

ولكن بعد التفاف أهل المنطقة حولها وعدم السيطرة عليهم، طلبت من الغاوي أن ينقذها من الأشخاص الذين حاولوا تعطيل التصوير.

قصة مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد ، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة سينرجي.

عن عائشة بن أحمد

وقدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها، مسلسل "بدون سابق إنذار" من 15 حلقة وعُرض خلال رمضان الماضى، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من وإخراج هانى خليفة.

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مسلسل الغاوي