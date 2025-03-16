شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوى الحلقة 1.. وفاة كزبرة بعدما تلقى علقة موت بسبب النصب عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on، من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداث مختلفة، حيث راح كزبرة إلى البنك حتى يسجل المبلغ الذى تم حبسه بسببه من أحد رجال الأعمال، لكنه لم يجد إلا 10 آلاف جنيه في حسابه، ليعلم أنه تم النصب عليه، ثم راح لصديقه الذى نصحه بأن يعترف على نفسه ليقول له إنه ليس له أي دخل في الموضوع.

وذهب كزبرة إلى الخواجة رجل الأعمال حتى يتحدث معه بشأن فلوسه، لكن رجاله الأقوياء لقونه علقة موت وحطموا وجه، وسأل أحمد بدير شمس عن ابنه كزبرة، الذى أكد أنه سيبحث عنه، وعندما ذهب له عند كوبرى قصر النيل ليجده سائح في دمه، وعندما تحدث معه أنه يرغب في أن يجلب له حقه، رفض شمس وأكد أنه ابتعد عن تلك الأشياء، وفجأة يسقط كزبرة على الأرض ليموت في الحال، ليدخل شمس في حالة حزن شديدة.





يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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