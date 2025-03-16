شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب تسرد قصة فوازير وحوي يا وحوي في برنامج نوستالجيا والان مع تفاصيل الخبر

شهد برنامج نوستالجيا على قناة الحياة سرد ليلي عز العرب مقدمة البرنامج، قصة فوازير وحوي يا وحوي والتي قدمها ثلاثي أضواء المسرح، إضافة للحديث عن مسلسلات القط الأسود وهارب من الأيام وعذراء مكة ومسلسل الضحية وجميعهم عرضوا على الشاشة في رمضان عبر السنوات.

زينت ذكريات زمن الفن الجميل على مدار مواسم شهر رمضان، تتر برنامج نوستالجيا على شاشة قناة الحياة، وضم التتر صورًا من أشهر الأعمال التي قدمها كبار النجوم في رمضان عبر السنوات، ومنها صور صلاح السعدني وسمير غانم بشخصية فطوطة ونور الشريف وعبلة كامل.

انطلق برنامج نوستالجيا على قناة الحياة، وهو البرنامج الذي أعادت به قناة الحياة نوستالجيا زمن الفن الجميل، والذكريات الممتعة مع أجمل لحظات مرت على حياة المصريين، خلال شهر رمضان من خلال برامج ومسلسلات وفوازير وإعلانات شهر رمضان الكريم التي ارتبطت مع الجمهور على مدار سنوات طويلة.

البرنامج من إنتاج المتحدة للإنتاج الفيني وإخراج مصطفي عبد الفتاح وإشراف إسلام عبد الحكيم ومدير البرامج محمد عدلي وكتابة الحلقات تامر عبده أمين وإعداد زياد شاهين ومادة ارشيفية غادة الشعراوي ومراجعة تاريخية أسامة بديع ومدير فريق البحث شريف أسامة.

موسم رمضان هو فترة ذهبية في العالم العربي للإنتاجات التلفزيونية والدرامية، حيث تشهد الشاشات إقبالاً كبيراً من الجمهور على متابعة المسلسلات والبرامج التي تُعرض خلال هذا الشهر الكريم. وعلى مدار السنوات، قدمت الدراما العربية والبرامج التلفزيونية أعمالاً لا تُنسى، تركت بصمة في ذاكرة المشاهدين، وهو ما تستعرضه ليلي عز العرب من خلال برنامج نوستالجيا على قناة الحياة ، حيث تتناول أيضا تعاون عادل إمام مع العندليب الأسمر وأيضا الدكتور مصطفى محمود وبرامجه.

شهر رمضان ليس فقط شهرًا للدراما والمسلسلات، بل هو أيضًا موسمٌ للبرامج التلفزيونية التي تحظى بمتابعة واسعة من الجمهور العربي. ومن بين هذه البرامج، هناك بعض الأسماء التي ارتبطت بشكل كبير بشهر رمضان، مثل البرامج التي قدمها شخصيات شهيرة مثل بقلظ وعمو فؤاد وغيرهما، وشهدت مواسم رمضان على مدار السنوات فوازير نيللي وشريهان واعلانات عاشت في قلوبنا لسنوات طويلة.