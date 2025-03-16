شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوى الحلقة 1.. أحمد مكى تاجر حمام وشهرته الغاوى ويتولى ابن شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on، من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداث مختلفة، حيث ظهر شمس – أحمد مكى وشهرته الغاوى بشخصية تاجر حمام ومعه صديقه كرم جابر، إذ جمع الحمام الخاص به مع ابن شقيقته الحمام الذى يتولاه حتى يذهب للسوق ويطيرونه مع التجار الآخرين في منطقة شعبية.

يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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