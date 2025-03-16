شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16.. رد فعلم صادم من إجلال تجاه خيانة رقية لابنها والان مع تفاصيل الخبر

استكملت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث واجه يوسف (خالد سليم) زوجته رقية (نيكول سابا) بذهابها إلى روما دون إخباره بذلك، لترد عليه بأنها ذهبت إلى هناك لأسباب شخصية وظروف لا تستيطع الكشف عنها لأى حد، وتنفعل رقية على التجسس عليها وتخبره بترك الفيلا والعودة إلى منزلها مرة أخرى.

يخبر يوسف والدته إجلال (أنوشكا) بما دار بينه وبين زوجته رقية ومغادرتها الفيلا، لتنفعل إجلال وتعاتب يوسف على التسرع وسؤال رقية عن ذهابها إلى روما، وترى أن يوسف وتر الأجواء مع رقية على تفاهات لأنها لا ترى سوى مصلحة العائلة في البيزنس مع رقية وإصرارها على أن تظل العائلة كبيرة طوال الوقت دون مبالاة بخيانة رقية لابنها، وتطلب منه الصبر والتأنى حتى تجد الوقت المناسب الذى تستطيع معاتبها.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 16

بدأت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب، بكشف يوسف لوالدته إجلال خيانة زوجته رقية العسكرى له، وذلك بعدما جلعها تشاهد الفيديو الذى صوره ابنه كريم على موبايله دون أن تنتبه رقية له، وأظهر الفيديو علاقة رقية برجل آخر في روما بايطاليا وسط صدمة كبيرة من إجلال.

وفى نفس الوقت تتصل كاريمان (إنجى كيوان) بأختها رقية وتخبرها بما دار بينها وبين فارس (كريم فهمى) في الجونة ولقاءاتهما المتكررة للتقرب منه، ولكن كاريمان تؤكد لرقية أنها تشعر بعدم تبادل فارس أي مشاعر ناحيتها وأنه مازال متأثراً بوفاة زوجته، وتطلب من رقية أنه تجعلها تعيش معها في الفيلا حتى تكون أقرب لفارس طوال الوقت، ولكن رقية ترى أنها تكون في الشركة أفضل.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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