شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوى الحلقة 1.. مكى وكزبرة يقدمان مشهدا كوميديا ساخرا لاستضافة فنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on، من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثًا مختلفة، حيث دار نقاش بين كزبرة وشمس حول ما فعله كزبرة والأزمات التي تعرض لها حتى دخل السجن، وكان شمس يتمنى أن تكون حياة كزبرة أفضل منه، وأثناء حديثهما قال شمس لفؤش: يلا علشان عندى تصوير بكرة ليرد فؤش إيه ده صاحبى بقى فنان وكده، قاله بكرة أبقى مع أنس بوخش، ليقدما مشهدا كوميديا عن استضافة فنان في لقاء تليفزيونى.

يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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