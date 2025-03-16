شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوى الحلقة 1.. أحمد مكى وصناع العمل يوجهون التحية للراحل عدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى لـ مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل وإنتاج سينرجى، أحداثًا مختلفة، حيث وجه صناع المسلسل التحية والتقدير للنجم الكبير الراحل أحمد عدوية من خلال مشهد نقل الحمام الخاص بأحمد مكى على صوت عدوية في أغنية الحمام.

يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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