شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الغاوي الحلقة 1.. شمس يستقبل كزبرة أثناء خروجه من السجن ويعود به لوالده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والذى يعرض على قناة on، من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، أحداثًا مختلفة، حيث حاول شمس – أحمد مكى أن يحنن قلب أبو فؤش – أحمد بدير على ابنه فؤش – كزبرة، ويذهب معه لانتظاره وهو يخرج من السجن، ولكنه رفض وأكد لشمس أنه باع نفسه من أجل الفلوس.

وذهب شمس – أحمد مكى وصديقه كرم جابر لينتظرا كزبرة أمام السجن، وبالفعل أخذاه وعادا إلى منزله عند أبيه أحمد بدير – ليخذه أباه في حضنه في مشهد مؤثر للغاية.





يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

وتدور أحداث مسلسل الغاوى في إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الاجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

أبطال مسلسل الغاوي

مسلسل الغاوي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، وضيف الشرف كزبرة.

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