شكرا لقرائتكم خبر عن وتقابل حبيب الحلقة 16.. يوسف يكشف لوالدته خيانة زوجته له فى روما والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل وتقابل حبيب ، بكشف يوسف (خالد سليم) لوالدته إجلال (أنوشكا) خيانة زوجته رقية العسكرى (نيكول سابا) له، وذلك بعدما جلعها تشاهد الفيديو الذى صوره ابنه كريم على موبايله دون أن تنتبه رقية له، وأظهر الفيديو علاقة رقية برجل آخر في روما بايطاليا وسط صدمة كبيرة من إجلال.

وفى نفس الوقت تتصل كاريمان (إنجى كيوان) بأختها رقية وتخبرها بما دار بينها وبين فارس (كريم فهمى) في الجونة ولقاءاتهما المتكررة للتقرب منه، ولكن كاريمان تؤكد لرقية أنها تشعر بعدم تبادل فارس أي مشاعر ناحيتها وأنه مازال متأثراً بوفاة زوجته، وتطلب من رقية أنه تجعلها تعيش معها في الفيلا حتى تكون أقرب لفارس طوال الوقت، ولكن رقية ترى أنها تكون في الشركة أفضل.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 15

وشهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل وتقابل حبيب مغادرة فارس الشركة بعد تقديم استقالته وفى نفس الوقت تمنع رقية، يوسف من الخروج ورائه حيث ترى أنه سيعود لاحقاً ووقتها سيكون فى حجمه الحقيقى ومن السهل السيطرة عليه

تعود "رقية من السفر ومع ابنها من يوسف ، كريم من أجل الاستقرار في فيلا أبو العزم واستكمال سيطرتها داخل العائلة بعد طلاق ليل وإعلان شاركتها داخل الشركة فى العلن، ويكتشف يوسف تصوير نجله فيديو لرقية مع أحد الأشخاص به كلمات تعبر عن الخيانة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

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