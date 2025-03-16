شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية.. حلم غريب يراود أمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل لام شمسية للمخرج كريم الشناوي، بطولة كل من النجمة أمينة خليل وأحمد السعدني، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، بمشهد لحلم مفاجئ يراود "أمينة خليل – نيهال"، وسرعان ما تفوق منه وسط غموض كبير.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى اليوم الأول داخل المدرسة التي يدرس فيها الطفل يوسف، والتي رفض فيها ارتداء الجاكيت الخاص به، وتعنيف المدرسة الخاصة به، لتنتقل الاحداث الى مديرة المدرسة.



يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية



مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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الطالب يوسف



أمينة خليل