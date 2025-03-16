أمير طعيمة يتحدث عن سبب عدم تعاونه مجدداً مع دنيا سمير غانم

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة عن بداياته الفنية وتعاونه في ذلك الوقت مع الفنانة المصرية دنيا سمير غانم من خلال ألبوم "قصة شتا" عام 2012، الذي كان من إنتاج هشام جمال.

واشار خلال حلوله ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري" أنه على مدار عشر سنوات، كتب معظم أغاني دنيا، في العديد من المشاريع أكانت عبارة عن الإعلانات التي قدمتها أو المسلسلات أو التترات، لكن بعد انفصالها الفني عن المنتج هشام جمال، لم يعد هناك تعاون يجمعهما عندها أدرك ان كل ما قدماه سويا كان عبارة عن تعاونه مع هشام جمال وليس مع دنيا .