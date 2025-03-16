بين مات ديمون و بن أفليك صداقة عمرها 40 عاماً وهذا ما ميزها

ميرنا وليد - بيروت - تربط النجمان العالميان مات ديمون و بن أفليك صداقة وطيدة امتدت لأكثر من 40 عامًا، حيث نشأ الإثنان معًا في كامبريدج، ماساتشوستس.
على الرغم من فارق السن الذي يبلغ عامين، إلا أن شغفهما المشترك للتمثيل والبيسبول عزز علاقتهما، مما دفعهما إلى تجربة أداء معًا.
جاءت أول فرصة لهما على الشاشة عام 1989 ككومبارس في فيلم "Field of Dreams"، ورغم تخرجهما في جامعات مختلفة، إلا أنهما بقيا مقربين.
في عام 1994، شاركا في كتابة فيلم "Good Will Hunting"، الذي اشترته شركة ميراماكس مقابل مليون دولار، وقد حقق الفيلم الذي صدر عام 1997 نجاحًا باهرًا أكسبهما أول جائزة أوسكار وغولدن غلوب، مما ساهم في انطلاق مسيرتهما الفنية في هوليوود.
على مر السنين، واصل ديمون وأفليك التعاون في مشاريع مثل "Dogma" و"Project Greenlight" و"Jersey Girl". حتى أن أفليك كرم ديمون بجائزة السينماتيك الأمريكية الرابعة والعشرين عام 2010.
لا تزال صداقتهما قوية، حيث دعم ديمون مؤخراً أفليك في العرض الأول لفيلم "The Accountant 2"، وأعرب أفليك عن امتنانه، واصفًا نفسه بأنه "محظوظ جداً" لوجود دامون كصديق.
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