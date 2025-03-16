شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فهد البطل الحلقة 16.. رد فعل فهد بعد لقاء أخته فى الملهى الليلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب متابعو مسلسل فهد البطل عرض الحلقة السادسة عشر مساء اليوم الأحد، لمعرفة تطورات الأحداث خاصة بعدما انتهت الحلقة الخامسة عشر أمس على حدث مثير ومشوق بمقابلة فهد (أحمد العوضى) لأخته راوية (كارولين عزمى) في الملهى الليلى الذى تعمل فيه وأخفت عن أخيها طبيعة عملها طوال الفترة الماضية.

مسلسل فهد البطل الحلقة 15

وشهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل فهد البطل طلب نادر التمساح (حمزة العيلى) من فهد الحضور إلى الملهى الليلى الذى يتواجد فيه، حيث خطط نادر لأن يضع فهد أمام أخته راوية، وذلك للرد عليها بعدما رفضت الزواج السرى منه وأبلغته بأنها مرتبطة بشخص آخر، ولذلك قرر أن يجعل فهد يراها في الملهى الليلى ويعرف حقيقه عملها والمفاجأة أن فهد اصطحب ريكو (عصام السقا) معه، ودخلت راوية عليهم وتفاجئ بوجودهما.

وشهدت الحلقة 15 من مسلسل فهد البطل، طلب توفيق التمساح من فهد الزواج من ابنته اسيا (يارا السكرى) وسط انهدهاش واستغراب من فهد خاصة وأنه لم يمر على زواجه من كناريا (ميرنا نور الدين)، إضافة إلى أن اسيا من مجتمع مغاير تماماً عنه ويشك أن هناك أمراً ما، وعندما رفض هدده بأنه اذا لم يتزوجها سينهى عملته معها وسيكون من أعدائه.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.