شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا الحلقة 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حكيم باشا الحلقة 16، بطولة النجم مصطفي شعبان، الذى يعرض ضمن مسلسلات رمضان، على قناة CBC وCBC دراما وقناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل حكيم باشا على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 12:15 صباحاً والإعادة الثانية 3 مساء، وعلى CBC دراما يعرض في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 1 ونصف صباحا، والإعادة الثانية 6 صباحا والإعادة الثالثة 10 ونصف صباحا.

ويعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 2:30 صباحا والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، و1:15 ظهرًا، بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل حكيم باشا في اطار صعيدي حيث حكيم الذى يتولى تجارة عمه في الآثار ولكن سرعان ما تشتعل نيران الغيرة وتبدأ المؤامرات من جانب أولاد العم بسبب الثروة ويشعل الطمع والحقد والغيرة نيران النهاية في عائلة الباشا وكبيرها حكيم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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