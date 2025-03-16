شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل قهوة المحطة تشاهد الحلقة الأولى في لوكيشن التصوير والان مع تفاصيل الخبر

شاهد أبطال وصناع مسلسل قهوة المحطة الحلقة الأولى من العمل فى لوكيشن تصوير العمل بمدينة الانتاج الإعلامى أمس السبت، وذلك فى وجود المخرج إسلام خيرى والكاتب عبد الرحيم كمال والفنانين رياض الخولى وحسن أبو الروس وغادة طلعت وعلاء عوض.

مسلسل قهوة المحطة انطلق عرضه أمس السبت على قناتى ON و CBC، وتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعى بعدما بدأت الحلقة بأحداث مثيرة ومشوقه بمقتل الشاب الصعيدي مؤمن، الذي نزح للقاهرة بحثاً عن حلم الشهرة والنجومية الذي يراوده منذ سنين ويسعى له

وتتوالى الأحداث فى مسلسل قهوة المحطة حيث يتعرض مؤمن للكثير من المشكلات تبدأ بسرقة حقيبته التي بها مصوغات والدته الذهبيه فور وصوله في محطة القطار ، لتتوالى بعدها الأحداث التي تنتهي بمقتله بعد ظلام دامس في (قهوة المحطة) لحظة انقطاع الكهرباء الذي لا يتجاوز الثواني.

مسلسل قهوة المحطة يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج شركة سينرجى، وتضم قائمة الأبطال كلاً من: أحمد غزى، بيومى فؤاد، هالة صدقي، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وفاتن سعيد وأحمد ماجد، غادة طلعت، علاء عوض وعدد آخر من الفنانين.

وكان صُنّاع مسلسل قهوة المحطة قد أعلنوا عن مفاجأة مدوية لجمهورهم، حيث سيتم تنظيم مسابقة ضخمة لاكتشاف القاتل الحقيقي لشخصية مؤمن الصاوى (أحمد غزي) وستكون الجائزة الكبرى مليون جنيه مصري ستُمنح للفائز المحظوظ الذي ينجح في كشف الحقيقة قبل عرض الحلقة الأخيرة المسابقة مستمرة حتى ما قبل ختام العمل.

يعرض مسلسل قهوة المحطة على قناة ON الساعة 8.30 مساء والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 3:30 مساء، وكما يعرض المسلسل على قناة CBC الساعة 9.45 مساء والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 12:15 صباحاً.



عبد الرحيم كمال وإسلام خيرى وحسن أبو الروس



مسلسل قهوة المحطة



أبطال وصناع قهوة المحطة يشاهدون الحلقة الأولى



المخرج إسلام خيرى والمؤلف عبد الرحيم كمال

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