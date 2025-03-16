شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لرنا رئيس وعريسها بعد عقد قرانها أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة رنا رئيس على صفحة إنستجرام صورًا من عقد قرانها، والذى أقيم أمس في جو عائلي، اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء وشهد الحفل حضور داليا البحيري ودنيا عبد العزيز.



الفنانة رنا رئيس



رنا رئيس وزوجها



رنا وعريسها

وفى سياق منفصل، تحدثت مؤخرا الفنانة رنا رئيس، عن رؤيتها للحسد وتأثيره على حياتها، مؤكدة أنها ليست مهووسة به لكن تؤمن بوجوده، وأنه مذكور في القرآن الكريم، موضحة أنها ليست من الأشخاص الذين يشاركون يومياتهم باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تحاول التواجد بحدود، مشيرة إلى أنها تعرضت لمواقف جعلتها أكثر حذرًا في نشر تفاصيل حياتها.

وأضافت رنا رئيس"، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر عبر قناتي "سي بي سي" و"القاهرة والناس"، أن كل مرة كنت تشارك فيها حالة حلوة، كان بيحصل حاجة بعدها.. قائلة: "بدأت أحس إن لازم نفرمل نفسنا شوية"، كاشفةً عن تجربة شخصية جعلتها مقتنعة تمامًا بوجود الحسد، حيث تحدثت لأول مرة عن خطبتها السابقة.