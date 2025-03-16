شكرا لقرائتكم خبر عن هايدي موسى تطرح دعاء "يا تواب" بتوقيع رودينا حاطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برسالة روحانية مؤثرة، صدر دعاء "يا تواب" للفنانة هايدي موسى حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي.

يتناول دعاء "يا تواب" التوبة والمغفرة الإلهية والرجوع إلى الخالق عزّ وجل من أجل المغفرة والهداية، وتزامن طرحه مع الدخول في الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان.

وتُبرز كلمات الدعاء، إحساس العبد الصادق بطلب المغفرة والاستغاثة برحمة الله تعالى في كل الأوقات، خاصة أن اللجوء الى الله لا يتطلب وقتاً معينا، حيث إن رحمة الله واسعة.

صدر دعاء "يا تواب" على طريقة الفيديو ليركس، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم.

دعاء "يا تواب" من كلمات محمد فتحي والحان عماد تاج وتوزيع مورو وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.