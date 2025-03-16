بعد نجاحه في برلين السينمائي.. فيلم المستعمرة يشارك في مهرجان فيسكال السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 05:50 مساءً - ينافس الفيلم المصري المستعمرة للمخرج محمد رشاد في المسابقة الرسمية لمهرجان فيسكال السينمائي للفيلم الإفريقي والأسيوي والأمريكي اللاتيني بإيطاليا (21 - 30 مارس) حيث يشهد عرضين خلال فترة المهرجان، يومي الخميس 27 مارس الساعة 7 مساءً والجمعة 28 مارس ويتبعهما ندوة نقاشية مع المخرج.

تأتي هذه المشاركة بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في عرضه العالمي الأول بالدورة الـ57 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، وذلك بفضل قصته المستوحاة من قصة حقيقية وتطرح أسئلة عن العدالة والمستقبل والعلاقات الأسري.

أحداث حقيقية

فيلم المستعمرة - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

تتمحور أحداث الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية حول شقيقين حسام (23 سنة) ومارو (12 سنة) يعيشان في مجتمع مهمش في الإسكندرية، حيث عُرضت عليهما وظائف من قبل المصنع المحلي بعد وفاة والدهما في حادث عمل كتعويض عن خسارتهما بدلاً من رفع دعوى قضائية. وبينما يتوليان عملهما الجديد، يبدآن في التساؤل عما إذا كانت وفاة والدهما عرضية حقًاالفيلم من بطولة المواهب الناشئة أدهم شكر، زياد إسلام، هاجر عمر، محمد عبد الهادي، عماد غنيم، مدير التصوير محمود لطفي، ومونتاج هبة عثمان، التي تشمل أعمالها الفيلم السوداني الشهير وداعًا جوليا، وتتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم.

يمكنكم قراءة.... كواليس رحلة فيلم المستعمرة بعد عرضه في مهرجان برلين السينمائي الدولي

الفيلم إنتاج مشترك بين مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر، من إنتاج هالة لطفي من شركة حصالة (القاهرة) وإنتاج مشترك مع إتيان دو ريكود من شركة كاراكتير للإنتاج (باريس)، وقسمت السيد من شركة سيرا فيلمز جي إم بي إتش (برلين)، و.ART (جدة)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».