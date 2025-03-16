لأول مرة.. صُنّاع مسلسل يطلقون مسابقة بمليون جنيه لمعرفة "الجاني"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 05:50 مساءً - قررت الشركة المنتجة لمسلسل "قهوة المحطة" إطلاق مسابقة بالتزامن مع انطلاق الحلقة الأولى، حيث يُعرض ضمن خريطة مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان 2025.

فوز 20 شخصًا بمليون جنيه

أوضحت شركة "سينرجي"، أنها ستمنح جوائز مالية بقيمة مليون جنيه لـ 20 شخصًا ينجحون في حل لغز قضيةومعرفة الجاني الذي قتل "مؤمن" الشخصية التي يُجسدها الفنان أحمد غزي.

قد ترغبين في معرفة بصورة من الكواليس أحمد غزي يُروّج لمسلسل قهوة المحطة.. رمضان 2025

الشكوك تحاوط 6 أشخاص

وتدور الشكوك حول 6 أشخاص تقريبًا، منهم "المعلم رياض - بيومي فؤاد"، "الملك – رياض الخولي"، و"جولي – علاء عوض"، و"ريشة – حسن أبو الروس"، فيما يواصل ضابط الشرطة، والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد خالد صالح التحريات، لمعرفة الجاني الحقيقة.

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المرة الأولى

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أبطال قهوة المحطة

جريمة قتل محور أحداث "قهوة المحطة"

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وتُعد تلك المرة الأولى، التي تُطلق فيها جهة إنتاجية مسابقة مالية لجمهور مسلسل تلفزيوني بالتزامن مع أولى حلقاته، حيث اعتاد المشاهدين على هذه النوعية من المسابقات من قبل الفنانين أنفسهم، والتي طالما حققت انتشارًا في الآونة الأخيرة، كأحد أساليب الدعاية والتسويق لتلك المشاريع الفنية.يعتمد على البطولة الجماعية، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إسلام خيري، ويُشارك في بطولته كلّ من: هالة صدقي، رياض الخولي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، أحمد غزي، إنتصار، رشدي الشامي، حسن أبوالروس، وآخرون.تتمحور أحداث المسلسل حول قصة قتل غريبة، يُحقق فيها "طه بك برادة" الذي يبدأ حياته العملية كمدعٍ عام شاب، فيما يواصل البحث عن خيوط تلك الجريمة التي وقعت في مكانٍ عام، وتُثير تلك الجريمة خلال الأحداث، جدلاً واسعاً لا سيما وأنها سوف تسبب في وفاة شاب في العشرينيات من عمره، الذي يُجسد شخصيته أحمد غزي، حيث سافر من صعيد مصر إلى القاهرة، عبر القطار، بهدف تحقيق أحلامه، إلا أنّ القدر سيكون له رأي آخر.

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