جورج دياب يتعرض لوعكة صحية وبحاجة لدم من فئة A+

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل اللبناني جورج دياب لوعكة صحية لها علاقة بعمل الكلى بعد ان ارتفعت نسبة الكرياتينين في جسمه وهو بحاجة لدم من فئة A+ في مستشفى رزق حيث يتواجد حاليا لتلقي العلاج اللازم.
جورج دياب الممثل الموهوب والمحبوب قد قدم العديد من الاعمال خلال مسيرته الفنية الطويلة كما انه مؤدي اصوات لاشهر الاعمال الكرتونية.
لكل من يستطيع التبرع بالدم الرجاء التوجه الى المستشفى المذكور ومن موقع الخليج 365 نتمنى الصحة والسلامة للممثل جورج دياب على امل ان يستعيد عافيته ونشاطه الفني.
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