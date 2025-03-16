ميرنا وليد - بيروت - يتصدر الفنان اللبناني راغب علامة قوائم العبارات الاكثر تداولا حاليا في لبنان بعد انتشار فيديو من حفله .

وفي التفاصيل صعدت معجبة على المسرح حيث كان يغني فنانها المفضل وعندما اقترب منه قبلت يده وعانقتها وقبلته على خده كما ظهر على ظهرها وشمها وهو عبارة عن وجه راغب.

وهذه ليست المرة الاولى التي تعبر فيها المعجبات عن حبهن لراغب الذي يمتلك قاعدة جماهرية كبير من الجنس اللطيف وهو بتواضع يتقبل دائماً تصرفاتهن التي تكون في بعض الاحيان غير اعتيادية وفيها الكثير من الحب.

كانت هذه تفاصيل خبر معجبة تقبل يد راغب علامة على المسرح ووشمها يحدث جدلاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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