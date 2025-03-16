ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة لها مع الطفل "إيليانو" الذي يجسد دور ابنها في مسلسلها الرمضاني الذي يعرض حالياً "وتقابل حبيب" وتحقق فيه نجاحاً باهراً.
وعلقت نيكول على الصورة وكتبت: " مع حبيبي القمر ماشاء الله اللي هينور المسلسل ..تيجي بالسلامة يا قلب مامي"
وعلى الرغم من ان الطفل هو ابنها في المسلسل وليس في الحقيقة الا ان الجمهور علق بشكل كبير على الشبه بينهما وعلى حسن اختيار الكاست في المسلسل خصوصا ان اشقر وعينيه لونهما أزرق تماماً كـ نيكول .
كانت هذه تفاصيل خبر الشبه بين نيكول سابا وابنها في "وتقابل حبيب" يلفت انتباه الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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