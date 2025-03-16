جويل بدر تقيم احتفالاً فخماً لابنتها بمناسبة عيد ميلادها الأول - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية جويل بدر بعيد ميلاد ابنتها الاول باحتفال ضخم اقامته في احد افخم الفنادق في مصر بحضور الاصدقاء من الوسط الفني وخارجه وبحضور فنانين معروفين قامت جويل بدعوتهم نظرا الى علاقة الصداقة الوطيدة التي تجمعها بهم .

وتميز العيد بأجواء ديزني وابطالها اذ سيطرت الديكورات والشخصيات الكرتونية التي شاركت في الحفل على الاجواء الرائعة. و لم ترد جويل ان يكون عيد ميلاد ابنتها الاول مثل اي يوم اخر ولذلك جاء الاحتفال على مستوى عال جدا من الفخامة والجمال والرقيّ.