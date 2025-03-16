اعلان مهم لمحبي مسلسل "النص" لـ أحمد أمين

ميرنا وليد - بيروت - حقق مسلسل "النُص" نجاحاً لافتاً من بطولة الممثل أحمد أمين وكان من اللافت ان الحلقة الاخيرة اختتمت بجملة أفرحت المشاهدين وكتب : "إلى اللقاء في النص الثاني" ما يؤكد ان هناك جزء ثاني من المسلسل.



كما قامت محطة ON، التي عرضت المسلسل، بنشر منشور رسمي عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت فيه التحضير لجزء ثان : النُص رااااجع.. انتظروا الجزء الثاني.

ولم يعرف ان كان الجزء الثاني سيبصر النور قريبا او في موسم رمضان المقبل الا ان الجمهور عبّر عن تفاعله بهذا الخبر الجميل.