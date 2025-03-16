شكرا لقرائتكم خبر عن من آسر ياسين لـ فهد البطل.. أسماء رددتها دنيا سمير غانم في عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رددت النجمة دنيا سمير غانم، خلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور، الذى يعرض على قناة On، عددًا من أسماء النجوم بشكل كوميدى في سياق الأحداث.

وتدخل عايشة في مشادة كلامية مع والدة أحد طلاب نجلها عمر أثناء مشاهدة مسرحية في المدرسة، لتقول: "أنا أبنى آسر حافظ دوره كويس أوى"، لترد عليها عايشة "دنيا سمير غانم" هو آسر ياسين ما شاء الله، وفى مشهد آخر تدخل في خناقة مع الأمهات في المدرسة لتقول لها صديقتها داليا "اهدى يا فهد البطل"، كما في مشهد رددت اسم النجم خالد الصاوى.

مسلسل عايشة الدور الحلقة الأولى تعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود ورحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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