شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 1.. هبة مجدي تجسد دور معدة برامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة هبة مجدي شخصية معدة برامج للتليفزيون في مسلسل منتهى الصلاحية بطولة الفنان محمد فراج وياسمين رئيس، وخلال حلقات العمل قدمت هبة برنامجا تليفزيونيًا بدلاً من إحدى مذيعات البرنامج بسبب حدوث خلافات مع إدارة القناة.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول موظف يعمل في أحد البنوك ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل التي يواجها في اطار الأحداث بشكل تشويقي.

وتدور أحداث العمل في 15 حلقة، ويشارك في البطولة ياسمين رئيس ومحمود الليثي وسامي مغاوري ودينا ماهر وحسن مالك وتامر نبيل وملك حسن، وجيسكا حسام الدين وآخرون وهو من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي.

وفي الوقت ذاته تستكمل الفنانة هبه مجدي تصوير أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال والذي تجسد من خلاله شخصية رحاب وهو بطولة غادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان ويسرا اللوزي ودنيا عبد العزيز وطارق النهري وآخرون وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن اخراج أحمد سمير فرج.