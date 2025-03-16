شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحبتك اللي بترفض العرسان".. مناقشة كوميدية بين عايشة وداليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار كوميدى في الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور، الذى يعرض على قناة On، بين النجمة دنيا سمير غانم "عايشة " الشخصية التي تقدمها خلال أحداث المسلسل، وصديقتها داليا " فدوى عابد" لرفضها العرسان وقالت لها: "انتى نزلتى 134 date وجالك قدهم عرسان وبرضه ماعملتيش حاجه"، لترد عليها: "علشان مالقتش اللى عجبنى".

مسلسل عايشة الدور الحلقة الأولى تعرض على قناة ON في تمام الساعة 6.5 مساء، والإعادة2.45 صباحاً والساعة 1.30 مساء، وعلى قناة on دراما الساعة 7.30 مساءا والإعادة 3 صباحا و 9 صباحا و 3 ظهرا إضافة إلى عرضه بالتزامن مع منصة watch it الرقمية

قصة مسلسل عايشة الدور

تناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله بدلا من ابنة شقيقتها التي تمنعها والدتها من استكمال تعليمها في مصر.

أبطال مسلسل عايشة الدور

مسلسل عايشة الدور بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود ورحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، وأحمد فاضل ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندي.

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