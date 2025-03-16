شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حلبي تريند بسبب حديث محمد رجب.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم الفنانة اللبنانية دانا حلبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد حديث الفنان محمد رجب عن زواجه السابق من الفنانة اللبنانية دانا حلبي، موضحًا أن الزواج استمر لمدة عام ونصف، لكنه فضل عدم الإعلان عنه في حينها احترامًا لخصوصية حياته الشخصية ورغبته في أنه يركز في عمله ويرى أن هناك أمورًا ليس بالضرورة أن يعرف الجمهور عنها شيئًا.

وأكد محمد رجب، خلال برنامج أسرار، للمذيعة أميرة بدر، أن هذه الزيجة جاءت بعد قصة حب، مشيرًا إلى أنهما عملا سويا في مسلسل ما ساهم في الاقتراب بينهما رغم أنه كان يرفض الفكرة ولا يقتنع بخوض تجربة الزواج مجددًا، موضحًا أنه كان يرى نفسه بأنه لا يميل للزواج لكنه شعر أن هذا المسار غير صحيح فاتخذ قرار الزواج، واصفًا هذه التجربة بأنها سعيدة وأن التفاهم كان العامل الأساسى بينهما.

والفنانة دانا حلبي مغنية لبنانية قدمت العديد من الأغاني أبرزها أنا دانا، بص عليا، الورد الجوري، مية مية، حمودى، أنا الأصل، عشمتنى بعد ذلك اتجهت للتمثيل وقدمت في الدراما العديد من الأعمال منها الحرملك، ببساطة 2، العين بالعين مع سيرين عبد النور ورامي عياش، وكوبرا، وفي السينما شاركت في المهراجا، وفلفل أبيض، وبغمضة عين.

وتعاونت دانا حلبي مع محمد رجب بمسلسل مشوار الونش، وقدمت خلال أحداث العمل دور زوجته، وشارك بجوار محمد رجب كل من ميرهان حسين، محمود عبد المغنى، كما تشارك دانا حلبي أيضا فى مسلسل الحلانجي لمحمد رجب.