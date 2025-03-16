شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى لـ عايشة الدور تتصدر قائمه الأكثر بحثا على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة دنيا سمير غانم قائمة التريند على فيس بوك ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد طرح أول حلقه لأحدث أعمالها الدرامية مسلسل عايشة الدور ، والذي تشارك به في النصف الثاني ضمن موسم دراما رمضان 2025، وبمجرد طرحه قد تصدر محركات البحث عليfacebook و google search وتفاعل معه العديد من محبينها ورواد السوشيال ميديا.



مسلسل عايشة الدور



اراء الجمهور بمسلسل دنيا سمير غانم



اشادات بمسلسل دنيا سمير غانم



اشادات بمسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم ، عمر الشناوي و رحاب الجمل و ليلي عز العرب و نور محمود وفدوي عابد ومن شباب الجامعه أميرة أديب، احمد عصام ، احمد فاضل، محمد عمرو الليثي ، فرح عزت، چويا ، وماجد القلعي وعبد الرحمن ظاظا و محمد مغاوري و امجد الحجار و من الاطفال سليم مصطفي و ريتال عبد العزيز ومن تأليف أحمد الجندي و كريم يوسف وإنتاج محمد احمد السبكي وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

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