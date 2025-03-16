رد فعل عمرو مصطفى بعد معرفة إصابته بالسرطان في كواليس مسلسل عايشة الدور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 01:24 مساءً - حرص الشاعر أيمن بهجت قمر، على توجيه رسالة شكر إلى الملحن عمرو مصطفى، بعد ساعاتٍ قليلة من عرض الحلقة الأولى من مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، حيث تعاونا سويًا في صناعة أغنية التتر.

"موقف أثر فيّا جدًا"

"رسالة كانت ممكن تأثر على أي حد"

كشف أيمن بهجت قمر عن القدرة النفسية لدى، كونه واصل العمل على أغنية التتر، في الوقت الذي تلقى فيه قرارًا مصيريًا من الطبيب المعالج بشأن حالته الصحية، وإصابته بورم سرطاني قبل أسابيع قليلة، قائلًا: "بجد موقف أثر فيّا جدًا، وزود احترامي وتقديري، اللي أنا واثق إنه بإذن الله هيتغلب على الموقف ده وربنا هيتم شفاؤه".وكتبعبر حسابه على "فيس بوك": "لازم أنا والكل، نحيي الفنان الكبير عمرو مصطفى اللي كان قاعد بيلحن التتر ده عند دنيا في مكتبها في وجودي أنا والمنتج محمد أحمد السبكي، وجات له رسالة وإحنا قاعدين من الدكتور المشرف على حالته"، متابعًا: "حقيقي الرسالة كانت ممكن تأثر على أي حد، بس لإنطلع بجد إنسان قوي بشكل يفوق الوصف، قدر يكمل القعدة ويلحن التتر، ويمكن هو ميعرفش وقتها أنا كنت مبهور بيه إزاي".

رسالة طمأنة من عمرو مصطفى

وكانقد طمأن جمهوره بعد أزمته الصحية الأخيرة وخضوعه لعملية جراحية كبيرة، مؤكداً أن حالته تشهد تحسناً كبيراً، كما استأنف نشاطه الفني مُجدداً، قائلًا خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "كلمة أخيرة"، قبل أسابيع، إن رسائل التشجيع والمساندة كانت فارقة جداً في رفع معنوياته خلال تلك المرحلة الصعبة، مؤكدًا أنه رغم مرضه، كان ملتزماً بالعمل على موسيقى مسلسل "عايشة الدور" للفنانة دنيا سمير غانم، مشدداً على أهمية الوفاء بالتزاماته المهنية.

وتابع: "أنا ماكنتش عاوز أشيِّل حد همي، أنا كويس وزي الفل، وكله هيعدي"، موجهاً الشكر لكل من سانده ودعمه في تلك المحنة الصحية، لعل أبرزهم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وكذلك أحمد العوضي، مي فاروق، وغيرهم. فيما اختتم حديثه بتأكيده أنه سيتعاون موسيقياً مع جميع الفنانين خلال الفترة المقبلة، مضيفاً: "هلحن لعمرو دياب تاني، وللناس كلها".

دنيا سمير غانم تبعث رسالة شكر

تفاصيل مسلسل "عايشة الدور"

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يذكر أنّ دنيا سمير غانم وجهت رسالة شكر، لـقبل أسابيع، من خلال نشر فيديو بخاصية "ستوري" عبر حسابها بـ "إنستغرام"، ظهر فيهوهو يعزف على الجيتار بجوار الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وعلقت دنيا على الفيديو قائلة: "ألف سلامة عليك يا، عامل عملية وجاي يشتغل في أغانيشكرًا جدًا، وأيمن بهجت قمر مش بيتأخروا عنى أبدًا".يُعرضبطولة الفنانة دنيا سمير غانم في النصف الثاني من شهر رمضان حصرياً على قناة ON، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي، وتدور الأحداث حول عائشة التي تتفرغ لتربية أولادها بعد انفصالها عن زوجها، ولكنها تبدأ في الشعور برتابة الحياة، لتجد فرصة قدرية للعودة إلى الجامعة واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد.

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