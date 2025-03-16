إلغاء عرض مسلسل حياة أو موت لـ حنان مطاوع في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 01:24 مساءً - خرج مسلسل "حياة أو موت" بطولة الفنانة حنان مطاوع من العرض في موسم دراما رمضان 2025، خلال اللحظات الأخيرة، وذلك رغم الإعلان عن عرضه حصرياً على قناة النهار التي بدورها قامت بعمليات الدعاية الخاصة بالعمل من طرح البرومو البوستر الدعائي على صفحاتها بالسوشيال ميديا، وقبل بدء شهر رمضان أزالت القناة جميع بوسترات العمل.

سحب مسلسل "حياة أو موت" من العرض في رمضان 2025

وأعلن هاني حمدي مخرج "" عن عدم عرض المسلسل في شهر رمضان 2025 وذلك من خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك كتب فيه: "مش هيتعرض في رمضان"، وبأتي ذلك في الوقت بالذي انتهت قناة النهار من عرض مسلسلات النصف الأول وأعلنت عن أعمال النصف الثاني من رمضان دون وجود ""، بعدما أعلنت سابقاً عن عرضه حصرياً على شاشتها خلال النصف الأول من رمضان.

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مسلسل "حياة أو موت" ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، أحمد عنان، وآخرين، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج هاني حمدي وإنتاج أحمد السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتقدم حنان خلاله شخصية دكتورة اسمها حياة أبو راضي ويتم اتهامها بجريمة قتل مع تتابع الأحداث.

حنان مطاوعى تكشف لـ الخليج 365 تفاصيل حياة أو موت

وكانتقد تحدثت في لقاء خاص مع "الخليج 365" عن، وأكدت أن أحداثه تدور في إطار اجتماعي تشويقي؛ حيث تجسد شخصية طبيبة كفيفة تجد نفسها متورطة في جريمة قتل، مما يدفعها إلى مواجهة العديد من الأزمات والتحديات، وأشارت إلى أن الدور يحمل الكثير من التفاصيل النفسية المركبة والمشاعر الصعبة،.

وأضافت: "لم أتمكن من رفض هذا العمل، فالسيناريو كان مميزاً جداً، كان من المفترض أن يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية بعدد حلقات محدود، لكنه تحول إلى عمل رمضاني وتمت زيادة حلقاته إلى 15، وهو ما أسعدها كثيراً موضحة أنها أنها لا تدخل رمضان بنية المنافسة، وأن ما يهمها هو التأثير في الجمهور، وأنها تحب أن تكون وسط نجوم مبدعين، لكنها لا تضع المنافسة كهدف أساسي حتى لا تؤثر على تركيزها".

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يُذكر أن حنان مطاوع تواجدت في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل "صفحة بيضا" الذي انطلق عرضه في شهر يناير الماضي، وشارك في بطولته سامى الشيخ، مها نصار، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد ماجد، أحمد الشامي، طاهرة، تيسير عبد العزيز، أحمد والي، أيسل رمزي، أيمن الشيوي، نبيل علي ماهر، ماجدة منير،، عبد الرحيم حسن، حنان يوسف، حسن العدل، سامح الصريطي، ميمي جمال، والعمل من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

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