خان زمان يعيدنا إلى متعة الأجواء الرمضانية اليكم ما يتضمنه

ميرنا وليد - بيروت - يقصد كثيرون خان زمان في "بيروت هول" من أجل الإفطار في شهر رمضان المبارك وممارسة العديد من النشاطات الترفيهية، وذلك بجهود متعهد الحفلات ميشال عويس والإعلامي رودولف هلال، ويتميز ايضا بديكور مميز يجعل كل من يأتي اليه يعيش أجواء رمضانية رائعة، الى جانب ذلك يقدم الفنان وديع الشيخ برنامجه "مع وديع" من خان زمان ويعرض على قناة الجديد.
موقع "الفن" حضر إفطار في خان زمان وشهدنا الإقبال الكبير والنشاطات اللافتة مثل لعبة "الطاولة"، الى جانب تواجد العديد من المحلات التي تجدون فيها كل ما ترغبون من مواد غذائية الى اكسسوارات وغيرها.
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