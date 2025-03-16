نجلاء بدر تنسحب غاضبة من “العرافة” بعد سؤال محرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على برنامج العرافة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناتي النهار والمحور، حيث كشفت من خلاله عن العديد من كواليس حياتها الشخصية والفنية وعن رأيها في العديد من القضايا الاجتماعية التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، وتحدثت عن رأيها في اعتزال الزعيم عادل إمام وارتداء عمرو دياب للحلق، وجوائز الفنان محمد رمضان في برنامجه، إضافة الى موقفها من تبني الأطفال.

قالت نجلاء في بداية الحلقة: “الفن ليس حكرًا ولا ورثًا، ومن حق عادل إمام أن يخصص وقتًا لنفسه وأولاده وحياته، لأنه منح الفن أشياء كثيرة، وقرار ابتعاده عن الفن من حقه، بصرف النظر عن السبب ولازم نحترم قراره، خاصة أنه تعرض لشائعات كثيرة خلال الفترة الماضية”.

وعن رأيها في عمرو دياب قالت: “مش قضيتي إنه يلبس حلق أو ميلبسش، ولكن أنا انتقدت الناس اللي بتقول إن الرجل مينفعش يلبس حلق، خاصة أن التاريخ يقول إن الرجل أول من ارتدى الحلق”.

تابعت: “ناس كتير بتنتقد محمد رمضان، ويقولوا إنه لم يتحمل ثمن الجوائز، ولكن أنا من رأيي إن المهم في نهاية المطاف أن يكون هناك خير للجمهور، ورأينا السعادة التي ارتسمت على شفاه عدد كبير من المصريين”.

وعبرت عن رأيها في موضوع التبني قائلة: “التنبي حرام لأن مينفعش رجل يعيش معايا في بيت واحد وهو مش ابني، وهو أمر مختلف عن كفالة اليتيم، لو تبنيت ولد، كيف سيقيم معي في منزل واحد بعد بلوغه، وإن تبنيت بنت، كيف سيعيش زوجي معها بعد سن البلوغ”.

وفي نهاية الحلقة فوجئت نجلاء بدر بسؤال محرج من بسمة وهبة، رفضت نجلاء الإجابة عليه ووجهت كلمات قاسية لبسمة وانسحبت من البرنامج، وسط دهشة الجميع.