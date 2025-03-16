دنيا سمير غانم تشيد بمسلسل إيمي وتوجه رسالة لصنّاعه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو من آخر مشهد بمسلسل “عقبال عندكوا” الذي خاضت به شقيقتها إيمي وزوجها حسن الرداد النصف الأول من السباق الدرامي الرمضاني الحالي.

وحرصت دنيا على توجيه رسالة شكر، بعد ظهورها كضيف شرف في المسلسل، وعلقت قائلة: “اتشرفت النهاردة إني أكون ضيفة في آخر مشهد من مسلسل أختي روح قلبي النجمة إيمي سمير غانم، وأخويا اللي بموت فيه النجم حسن الرداد”.

أضافت: “بشكر المنتجيّن خالد السبكي وأ/أحمد السبكي، والمؤلفين علاء حسن وأحمد سعد والي، والمخرج علاء إسماعيل على العمل الكوميدي الجميل اللي استمتعنا بيه جدا”.

في سياق آخر، بدأ أمس عرض أولى حلقات مسلسل “عايشة الدور”، الذي تشارك به دنيا سمير غانم، في السباق الدرامي الرمضاني، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي درامي مكون من 15 حلقة، ويشاركها في بطولته عدد كبير من الفنانين.