بعد زواجه... حب فارس البحري أمام تحدٍّ في شارع الأعشى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 16 مارس 2025 11:49 صباحاً - رغم نجاح شخصية "رياض" لفارس البحري بالدراما الرمضانية "شارع الأعشى" في التغلب على العادات وتقاليد الديرة والزواج من مزنى، فحبه لها أمام تحدٍّ كبير بعد تعبير زوجته عن شوقها لأهلها المقاطعين لها، فهل يصمد الحب أمام الرغبة في الانتماء للعائلة؟

حالة تعاطف

كان المشاهدون قد شعروا بالتعاطف مع رياض في الحلقات السابقة بعدما أخبرته مزنى أن كل شيء بينهما انتهى وأنها ستُخطب، لكن رياض أكد صدق حبه لها وأنه سيتواجد أمام منزلها ليتأكد ما إذا كان هناك أمل له وهو ما تحييه مزنى بعدما تشاهده من سطح منزلها وتتواصل معه، يتفق الحبيبان على الهرب معاً، لكن تفشل الخطة بعدما توقفهما جماعة من الجيران وتهديدهما بإبلاغ الشرطة، ولا ينقذهما سوى ادعاء أم مزنى أنه زوجها، وترضخ الأم في النهاية لتزوجهما، لكن تخبر ابنتها بأنه لم يعد لديها أم ولا إخوة بعد اليوم، وفي النهاية تتغلب عاطفة الأم وتزور ابنتها للاطمئنان عليها.

كانت الحلقات السابقة، قد كشفت عن حب رياض الغريب عن الديرة لمزنى، وتشتعل الأمور بعد اكتشاف أخويها الأمر، حيث يتعارك ضاري مع رياض في السوق، فيما يرفض الأخ الأكبر مقابلة أهل رياض والذين أتوا لخطبتها، وبرر الأخوان رفض رياض لكونه غريباً، وتختلف عاداته وتقاليده عنهم باعتباره فلسطينياً، فيما هددها أخوها ضاري بالقتل بعدما حاولت مزنى الانتحار بالسكين إذا حاولوا تزويجها بالغصب.

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شارع الأعشى

يضمكوكبة كبيرة من نجوم المملكة العربية السعودية على رأسهم إلهام علي، ريم الحبيب، الفنان السعودي الكبير تركي اليوسف، وكذلك الفنان خالد صقر، عبدالرحمن بن نافع، آلا سالم، وكذلك كلٌ من الفنان براء العالم، عائشة كاي، وغيرهم، والعمل من إخراج فكرت قاضي، وهو مأخوذ عن رواية الأديبة السعودية بدرية البشير، وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات في حارة شعبية، حول ثلاث فتيات، هن (عزيزة وضحى وعطوة)، ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ.

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